Incredibile ribaltone subito dalla Fiorentina, che perde terreno nella corsa all'Europa. Respira il Lecce. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Incredibile sconfitta subita dalla Fiorentina in quel di Lecce. L'anticipo del ‘Via del Mare’ è amarissimo per i ragazzi di Italiano, che perdono 3-2 al termine di un incontro folle. Vantaggio giallorosso con Oudin su punizione, pareggia Mandragora da fuori area. Beltran trova l'1-2 di rapina, poi la Viola la perde in due minuti con due reti di Piccoli e Dorgu.

Con questo risultato, il Lecce respira e sale a quota 24 punti. Fiorentina impantanata a quota 34 e in ritardo nella corsa alla lotta europea.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 54, Juventus 53, Milan 46, Atalanta* 36, Roma 35, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Bologna* 33, Napoli* 32, Torino* 31, Genoa 28, Monza 28, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo* 19, Cagliari 18, Udinese 18, Verona 18, Empoli 17, Salernitana 12. (* = una partita da recuperare).