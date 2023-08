Un ex giocatore (e tifoso) della Fiorentina potrebbe ritornare in Italia. Lo cercano in Serie B

Dopo la fine dell’avventura in Turchia con la maglia del Fatih Karagumruk per Emiliano Viviano potrebbe esserci il ritorno in Italia. Ripartendo però dalla Serie B. Secondo quanto appreso dal Corriere Adriatico il portiere sarebbe finito nel mirino dell’Ascoli, club che cerca un estremo difensore da affiancare al giovane Davide Barosi.

Il club marchigiano aveva fatto un tentativo con Samuel Perisan dell’Empoli che però non è andato a buon fine. Così c’è stata la virata sull’ex di Fiorentina, Bologna, Brescia e Sampdoria, che potrebbe tornare a calcare i campi della cadetteria a distanza di 15 anni dall’ultima volta.