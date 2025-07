Vi ricordate di Fruk? Il Rijeka non bada a spese e consegna alla Fiorentina un bel tesoretto

4,5 milioni nelle casse della Fiorentina. E' la cifra appena incassata dal club viola a seguito del riscatto di Toni Fruk, calciatore sul quale deteneva ancora il 50% dei diritti.

Il Rijeka non bada a spese

Come riporta il portale croato Sportske Novosti, il Rijeka ha incontrato i dirigenti viola concordando l'acquisto di questo 50%, versando quindi nelle casse della Fiorentina 4,5 milioni. Per il Rijeka si tratta della cifra più alta mai sborsata per un giocatore, giustificata dall'ottima stagione di Fruk che ha conquistato anche la maglia della Nazionale maggiore.