Questo pomeriggio l'ex ct della Nazionale di Volley maschile, e grande tifoso del Torino Mauro Berruto è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sulla sfida di domani tra il Torino di Vanoli e la Fiorentina di Palladino. Questo une stratto delle sue considerazioni:

“Giovedi a Roma si è visto uno dei piu brutti Torino degli ultimi anni, anche se mi auguro sia stato un episodio isolato. Certamente in questo momento ci sono dei limiti strutturali che riguardano una rosa già di per se corta, che si è rivelata insufficiente con l’infortunio di Zapata: l’infortunio del colombiano è arrivato in un momento in cui il giocatore rappresentava moltissimo sia dal punto di vista tecnico che temperamentale. Ci sono grandi limiti, che portano molti problemi, in fase difensiva. Anche nel gol di giovedì di Dybala ci sono almeno tre errori individuali consecutivi commenti dai giocatori del Toro.”.

“La fase difensiva del Torino, dopo anni, è tornata a farci preoccupare”

Ha anche aggiunto: “Mi auguro di cuore che la dirigenza intervenga sul mercato a gennaio per correggere e limitare le lacune finora emerseNoi tifosi del Torino siamo spesso abituati male per quello che riguarda la fase difensiva. Tra Buongiorno, Bremer Bellanova e Rodriguez abbiamo avuto storicamente giocatori molto importanti in quel reparto, cosa che in questo momento manca come il pane a questa squadra”.

"Vanoli è un grande allenatore, mi auguro riesca ad esprimerlo"

Qualche parola anche su VanolI: “Il nuovo mister mi piace tantissimo, di fatti questo aumenta il rammarico di noi tifosi. Ha dimostrato di essere un allenatore molto interessante, sia per il presente che per il futuro. Sopratutto nella fase iniziale di stagione mi è piaciuto il modo in cui la squadra stava in campo, era tanti anni che non vedevamo una squadra cosi autorevole. Era tanto che non intravedevamo una squadra che esprimeva quel tipo di gioco, forse troppo per il reale valore di questa squadra. Mi piace molto anche per il modo in cui sta in panchina ed esercita il suo ruolo di allenatore, mi auguro che possa far giocare una squadra piu simile al suo calcio nei prossimi mesi”.