La Nazionale Under 19 inaugura il 2025 con un'amichevole contro la Spagna: Bollini chiama tre giocatori della Fiorentina

Ad oltre un mese di distanza dal sorteggio della fase elitè, la Nazionale Under 19 di mister Alberto Bolllini inizierà il nuovo anno con un'amichevole di prestigio contro i pari età della Spagna, in programma mercoledì 15 gennaio (ore 11.30, diretta su Vivo Azzurro TV) alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas, a Madrid, preludio alla sfida nelle qualificazioni europee prevista per il 22 marzo.

Sono tre i viola chiamati da Bollini per l'amichevole contro la Spagna

Il commissario tecnico ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2006, ad eccezione di cinque calciatori classe 2007 (Matteo Cocchi, Federico Coletta, Alessandro Di Nunzio, Mattia Liberali ed Emanuele Sala) e di un classe 2008 (Andrea Natali), che si raduneranno nella serata di domenica 12 gennaio a Casorate Sempione (VA), prima di partire alla volta della Spagna il giorno seguente. Nell’elenco figurano anche tre giovani della Fiorentina: parliamo di Caprini e Martinelli, uno in primavera e l’altro stabilmente in prima squadra, e Fortini, quest’anno in prestito in Serie B alla Juve Stabia.

Ecco le decisioni del commissario tecnico

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Tommaso Martinelli (Fiorentina);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Juve Stabia), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Filippo Reale (Roma), Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Emanuele Sala (Milan), Mattia Zanchetta (Inter);

Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Giacomo De Pieri (Inter), Ismael Konate (Empoli), Mattia Liberali (Milan), Diego Sia (Milan), Matteo Spinaccè (Inter).