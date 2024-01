Brekalo è promesso sposo della Dinamo Zagabria, ma la Salernitana proverà a bloccare il matrimonio

Brekalo con le valigie in mano

Ormai da tempo la Dinamo Zagabria sta tendando di riportare in patria Josip Brekalo, attaccante esterno della Fiorentina con le valige in mano. Ad ammetterlo sono stati anche l'allenatore della squadra della capitale croata e l'agente del giocatore, con le parti che sembrano ormai essere vicine.

La Salernitana prova ad inserirsi per il croato

Brekalo è promesso sposo della Dinamo, ma come scrive il Corriere dello Sport, la Salernitana è pronta a provarci fino alla fine per l'esterno ex Wolfsburg. Il club di Iervolino si è inserito con convinzione nella corsa al giocatore e vuole sfruttare anche i buoni rapporti con la Fiorentina (ultima la cessione di Pierozzi ai cavallucci) per raggiungere il suo obiettivo e tenere Brekalo in Serie A. In ogni caso, la cessione arriverà con tutta probabilità dopo la Supercoppa in Arabia.