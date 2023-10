Corsi: "Parisi è un grande giocatore. Con Italiano ha già fatto un salto di qualità rispetto all'anno scorso"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato così a Radio Bruno Toscana, anche in vista della gara di lunedì 23 ottobre contro la Fiorentina: “Il nostro obiettivo è sempre quello di valorizzare i giocatori e bilanciare entrate e uscite. Questa stagione non è iniziata bene, stiamo vivendo un momento difficile ma pensare negativo non ci aiuta".

E poi su Parisi ha aggiunto: “E' un grande giocatore, ci ha dato tanta soddisfazione. Ha grandissimi margini di miglioramento e penso che Italiano sia già riuscito a fargli fare un salto di qualità rispetto all'anno scorso. Partita con la Fiorentina? Spero che la mia squadra confermi la voglia di cambiare rotta a questa stagione. Il gruppo deve rimanere unito e seguire l'allenatore”.