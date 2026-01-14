UFFICIALE: dal 4 febbraio Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina

Ora non ci sono più dubbi: Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. L'ufficialità arriva in questi minuti proprio da parte del club viola, che fa chiarezza anche sulla data: l'ex dirigente di Juventus e Tottenham entrerà ufficialmente in carica a partire dal 4 febbraio.

Paratici assumerà quindi il ruolo di direttore sportivo solo all'inizio del prossimo mese ma, ovviamente, si occuperà in prima persona del mercato invernale della Fiorentina. Solomon e Brescianini i suoi primi due colpi, in attesa dell'ufficialità di Harrison e di nuovi rinforzi per la rosa di Paolo Vanoli.