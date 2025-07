E se la Fiorentina avesse già con sé il vice Dodô?

Se per avere un centrocampista che possa giocare davanti alla difesa la Fiorentina è pronta a spendere, non altrettanto si può dire per il vice Dodô.

Pista interna

In questo caso anzi non è da escludere affatto la pista interna che principalmente vuol dire la conferma di Fortini (può fare tutt'e due le fasce), reduce da un'ottima esperienza in Serie B con la Juve Stabia.

I dubbi su Sottil

Verrà messo alla prova, per l'ennesima volta verrebbe da dire, anche Sottil che al Milan, negli ultimi mesi dello scorso campionato, ha visto poco il campo. Difficile che possa adattarsi a fare tutta la fascia perché nato con caratteristiche più offensive rispetto a Dodô.