Ferrari: "Prima del 2029 non sarà completato il rifacimento del Franchi. Un enorme handicap per la Fiorentina"

Sulla vicenda stadio ha parlato il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, intervistato su Radio TV Serie A.

“Commisso mi ricorda spesso è che una delle parole che ha dovuto conoscere meglio da quando è arrivato in Italia è ‘Burocrazia’ - ha detto Ferrari - Ci dispiace per lo stadio che è un cantiere e che è considerato un monumento. Prima del 2029 non sarà completata la ristrutturazione e questo è un enorme handicap per noi, per i tifosi, non solo economico ma di ambiente. Con il nuovo sindaco, Sara Funaro, abbiamo aperto delle discussioni volte ad avere una situazione migliore e speriamo nelle prossime settimane o mesi possano esserci step concreti”.

Infine: “Siamo una società atipica, dove c'è massima fiducia verso due o tre persone che lavorano con Commisso, come il sottoscritto e Pradè. Stiamo vivendo un momento in cui dobbiamo tenere i piedi per terra. I tifosi ci devono stare vicini e noi ci metteremo il massimo impegno”.