In collegamento con Sky Sport, ha parlato in merito alla partita tra Juventus e Fiorentina il doppio ex Federico Bernardeschi, oggi in forza al Toronto FC nel campionato statunitense. Questo il suo commento sulla stagione delle due e sui due attaccanti che si sfideranno oggi.

“Non mi aspettavo la Fiorentina così in alto. Moise merita elogi, ha sofferto tanto”

“Mi sto godendo le vacanze in famiglia dopo la fine del campionato. Il Canada è un paese meraviglioso, la qualità della vita è molto alta e le persone sono molto cordiali. Non mi aspettavo di vedere Juve e Fiorentina appaiate, però il campionato è imprevedibile, soprattutto negli ultimi anni si è alzato il livello e non c'è una squadra nettamente superiore all'altra: per me comunque la favorita resta l'Inter. Non mi aspettavo la Fiorentina così in alto perché ha cambiato allenatore e molti uomini, ma devo dire che Palladino è stato molto bravo e soprattutto voglio elogiare Moise che se lo merita, ragazzo d'oro che ha sofferto tanto ma si merita questa sua nuova consapevolezza che ha trovato"

“Quando si parla di Vlahovic c'è sempre chi punta il dito”

"Vlahovic? Deve stare tranquillo, è forte e lo sta dimostrando coi numeri, poi dietro a lui c'è sempre quel velo di criticità e di puntare il dito, poi quando guardi i numeri vedi quanto segna ed è ancora giovane. Deve saper gestire un po' meglio le pressioni ma dal punto di vista qualitativo non c'è nulla da dire. Gli voglio bene, è un amico”