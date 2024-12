Anche senza tifo organizzato, Firenze si fa sentire: prevista una presenza massiccia allo Stadium

Come da comunicato, i gruppi di tifo organizzato della Curva Fiesole non prenderanno parte alla trasferta di Torino in protesta alle modalità, ed ai prezzi, di vendita dei biglietti.

Questo tuttavia non ha frenato l'entusiasmo, già visto ieri nel salutare i giocatori prima della partenza, della tifoseria viola, che ha risposto presente in quella che è una delle trasferte più difficili della stagione. Infatti saranno circa 1000 i tifosi della Fiorentina presenti oggi allo Juventus Stadium, che dovranno sopperire alla mancanza del tifo organizzato, in una dimostrazione di amore e di supporto ai propri giocatori.