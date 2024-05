A Sky le parole di un euforico Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la conquista della finale di Conference:

"Questi complimenti ci fanno arrivare ad Atene ancora più carichi. Due anni in questa competizione e due finali, quello che volevamo l’abbiamo dimostrato in questo secondo tempo strepitoso. La maledizione dei pali ci perseguita ma partita straordinaria, in una bolgia e contro una squadra forte, grande traguardo dei ragazzi.

Era impensabile, quando sono arrivato a Firenze parlando con i tifosi ho detto che avrei fatto di tutto per arrivare nelle coppe, perché non l’avevo fatto da calciatore. Avete visto che percorso fantastico abbiamo fatto, non conoscevo l’Europa e devo dire che è una realtà fantastica venire ad affrontare avversari di livello, in ambienti caldissimi.

Paura sul rigore? Ho avuto un po’ di timore perché temevo che ci perseguitasse anche questa maledizione, bravo Lucas a prendersi questa responsabilità. Ha dimostrato grande personalità, bravi anche da questo punto di vista. Doveva tirare Nico? Non so, aveva la palla in mano ma tra argentini hanno un rapporto confidenziale e l’hanno risolta loro, bene per fortuna.

Siamo partiti un po’ timidi, un po’ troppo rispettosi del Bruges, nei primi 15 minuti abbiamo concesso troppe imbucate a Vanaken. Con il gol ci siamo sciolti e abbiamo alzato la pressione con Beltran e Belotti, siamo arrivati profondi con gli esterni. Nell’intervallo ci siamo detti di continuare a spingere, loro non hanno la stessa qualità difensiva che da centrocampo in su e abbiamo creato un’infinità di palle gol.

Cosa mi rende più orgoglioso? La mentalità si costruisce tutti insieme ma la personalità deriva da ogni singolo calciatore. Da ogni singola prestazione. Ho detto ai ragazzi di tirare fuori tutto quello che abbiamo ed è emerso. Merito dei ragazzi che non hanno avuto timore di questo stadio e siamo stati premiati.

Olympiakos o Aston Villa? Insidie da tutte le parti, se dovesse arrivare in finale l’Olympiakos nell’ultimo periodo sta facendo grandissime cose e sarebbe in casa. L’altra è quarta in Premier, aspetteremo di conoscere il nostro avversario ma in questo momento godiamoci queste ore, è tutto troppo bello subito dopo".