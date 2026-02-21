Corvino: "Tutte quelle in corsa salvezza hanno speso più di noi". Ma l'ex Ds viola 'dimentica' la Fiorentina

E' diventato una diretta concorrente della Fiorentina, il Lecce dello storico Ds Pantaleo Corvino che a La Gazzetta dello Sport ha parlato proprio di lotta salvezza, pur senza includere la squadra viola:

"In Italia tutti parlano di una svolta che passi da nuove attrezzature e dalla costruzione di centri sportivi: vent’anni fa, quando abbiamo alzato la Coppa del Mondo, la situazione era migliore? Non credo. Piuttosto, è cambiato il concetto di periferia e i bambini non scendono più in strada a giocare, però quello è solo il primo aspetto sul quale bisogna intervenire. L’altro, più evidente, riguarda l’evoluzione culturale dei club, frutto dei social network.

La corsa salvezza? Tutte le dirette concorrenti hanno potuto investire molto più di quanto abbiamo fatto noi. Dal Pisa alla Cremonese, passando per Verona, Sassuolo, Cagliari e Parma. Sarà dura ma noi abbiamo fatto il massimo per rimanere competitivi, trattenendo i nostri talenti anche di fronte a offerte importanti".