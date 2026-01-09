Brescianini si scalda già in vista del Milan. Centimetri e lotta in mezzo al campo per Vanoli. Ora Ndour e Sohm...

Tra poco Marco Brescianini sarà a Firenze per il suo primo giorno alla Fiorentina. Firma sul contratto e poi primo allenamento con i compagni, in vista di quella che sarà la sfida di domenica contro il Milan, per la quale salvo sorprese sarà tra i convocati.

Lotta in mezzo al campo

Paolo Vanoli avrà a disposizione quel centrocampista muscolare che aveva richiesto: non un giocatore di rottura, ma tra i altro deficit di questa Fiorentina c'è l’incapacità di duellare sul gioco aereo, calci piazzati e non, e in questo il classe 2000 da Calcinate, 188 centimetri per 83 chili, può dare una mano a una mediana poco strutturata.

Sulla posizione

Brescianini dovrebbe andare a sostituire proprio Ndour nella sorta di 4-1-4-1 varato da Vanoli nelle ultime settimane, ma permetterà anche a Vanoli di variare sistema. In generale orbiterà qualche metro avanti a Fagioli, giocandosi il posto quindi con Ndour e Sohm, ma anche con Mandragora. All’occorrenza può essere anche schierato in una mediana a due, anche se ultimamente ha dato il meglio di sé leggermente più avanti. Lo scrive il Corriere dello Sport.