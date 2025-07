Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato anche di alcune situazioni di mercato di casa Fiorentina a Sportitalia, in particolare di Dodô e Sebastiano Esposito.

‘Dodô-Esposito: la situazione’

“La Fiorentina vuole tenere Dodô, in ogni caso non chiederebbe meno di 35 milioni e nessuno ha presentato un’offerta simile ai viola. In entrata, per Sebastiano Esposito, il Cagliari sarebbe intenzionato ad offrire i 7 milioni richiesti dall’Inter ma ribadisco che l’ultima parola spetta alla Fiorentina che si è mossa per prima sul giocatore. Se Pioli scioglie le riserve i viola possono chiudere“.