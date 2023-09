"Beltran è un attaccante furbo, sa giocare con e per la squadra. Infantino? Jolly utilissimo, mi ricorda Barella"

L'operatore di mercato esperto di calcio sudamericano Andrea Bagnoli ha parlato a tuttomercatoweb del calciomercato in Italia, commentando poi anche alcune operazioni di casa Fiorentina: “Credo sia stata una finestra di mercato importante, ci sono state squadre che hanno fatto degli acquisti di livello assoluto. Il trend del mercato italiano è cambiato, magari non si va a pescare il giocatore forte e pronto subito ma ragazzi interessanti che possono crescere”.

E poi sulla Fiorentina: “Beltran è il classico attaccante furbo, molto bravo a giocare con e per la squadra. Infantino invece ha tanta gamba e soprattutto è un jolly che può stare in tutte le parti del centrocampo. Senza fare paragoni scomodi, ma per intenderci, è uno alla Barella”.