L’ex centrocampista viola Antonio Di Gennaro ha parlato a Il Brivido Sportivo concentrandosi su varie tematiche di casa Fiorentina, dal campo al mercato.

Parla così Di Gennaro: “La Fiorentina aveva l’obiettivo di conquistare la fase a gironi della Conference e non ha fallito l’obiettivo, anche se ha centrato la qualificazione con un pizzico di fatica. I viola ora devono trovare continuità di rendimento se vogliono alzare l’asticella. La squadra di Italiano è sicuramente tra le favorite in Conference League anche se il livello del torneo si è alzato. La Fiorentina è poi attesa dalla fase finale della Supercoppa Italiana. Una grande occasione per conquistare un trofeo che manca da troppo tempo a Firenze”.

“È chiaro che in questa nuova Fiorentina ci sono molte scommesse, ma se dovessero funzionare la squadra potrebbe lottare per un posto in Europa League. Va trovato equilibrio tra i vari reparti. Resto convinto che la Fiorentina aveva bisogno di un rinforzo alla voce difensori centrali. Milenkovic è affidabile e Ranieri è una piacevole sorpresa, ma le alternative? Quarta era nell’elenco dei partenti, Mina ha una storia importante alle spalle ma negli ultimi anni ha giocato pochissimo. È una delle scommesse viola”.

Prosegue Di Gennaro: “Arthur mi piace, ma deve tornare ai suoi livelli soprattutto sul piano fisico. Il vero Arthur sarebbe un regista prezioso, anzi fondamentale per la Fiorentina di Italiano. Beltran ha talento e colpi, non ha un grande fisico ma ha tecnica. Per me è una prima punta che ama giocare e spaziare. In alcuni movimenti mi ricorda Lautaro Martinez, ma dobbiamo dargli il tempo di calarsi nei ritmi e nello stile di gioco del calcio italiano”.

Infine: “Italiano divide i tifosi viola? Niente di nuovo, Firenze ama dividersi su tutto e in particolare sui temi calcistici. Italiano ha fatto molto bene sulla panchina viola e conquistato due finali, però anche lui deve continuare il percorso di crescita. Deve migliorare la fase difensiva: ecco perchè la società viola avrebbe dovuto acquistare un centrale difensivo di valore assoluto”.