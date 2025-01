Stavolta caro Comuzzo, il turno di riposo ti spetta: e la Fiorentina può rispolverare il mistero Pongracic, fuori dai titolare da agosto

Era il 17 agosto e Marin Pongracic giocava la sua prima (e ad oggi incredibilmente, ultima) partita da titolare in campionato con la Fiorentina. Fu un brutto pomeriggio per il croato, espulso nel finale e in grave ritardo di condizione: poi da lì solo qualche minuto qua e là e un paio di apparizioni non indimenticabili in Conference. Giunti a fine gennaio però, sembra arrivato il momento del bis: ne è sicuro il Corriere Fiorentino, che lo vede titolare al posto di un Comuzzo parso stanco e reduce da alcuni errori nelle ultime uscite. La coppia di stasera all'Olimpico quindi potrebbe essere composta da Pongracic e Ranieri.