Kean pensaci tu, il bomber è l'unico che galleggia sopra la crisi: il club vuole risposte ma per Palladino non è l'ultima spiaggia

C'è un uomo che più degli altri potrebbe trascinare la Fiorentina in questo momento ed è Moise Kean: l'attaccante non s è dimenticato come si segna neanche in questo periodaccio, mettendo la firma sui pareggi con Juve e Toro, unici due punti raccolti nelle ultime sei giornate. Si affida a lui il Corriere dello Sport-Stadio, che sottolinea le risposte attese dal club da alcuni singoli e ovviamente da Raffaele Palladino, che ha affermato ancora una volta di avere il gruppo in mano. Per lui però non sarà un'ultima spiaggia, anche in caso di sconfitta.