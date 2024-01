Il Monza mette il Sassuolo nei guai. Il pareggio col Frosinone lascia il Verona impantanato. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le due gare delle ore 15 di questa domenica di Serie A.

Allo 'U-Power Stadium', il Monza di mister Palladino batte 1-0 il Sassuolo. Ai brianzoli basta il ritorno al gol di Andrea Colpani, su assist di un ottimo Dany Mota. Prestazione poco convincente dei neroverdi, che privi di Berardi si limitano a qualche guizzo. Adesso la classifica è preoccupante, soltanto a +1 dal diciottesimo posto.

Il pomeriggio del 'Bentegodi' è altrettanto rischioso per la bassa classifica. Verona e Frosinone si spartiscono la posta in palio. Turati para un rigore nel primo tempo, ma non può nulla sul secondo concesso ai padroni di casa, trasformato da Suslov. Kaio Jorge sigla il definitivo 1-1 per gli ospiti e lascia l'Hellas in zona retrocessione.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 53, Inter 51, Milan 46, Atalanta* 36, Fiorentina* 34, Lazio* 33, Bologna* 33, Roma 32, Napoli* 31, Torino* 31, Genoa 28, Monza 28, Frosinone 23, Lecce 21, Sassuolo* 19, Cagliari 18, Udinese 18, Verona 18, Empoli 17, Salernitana 12. (* = una partita da recuperare).