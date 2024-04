E se il Napoli alla fine non cambiasse? Un'ipotesi (remota) che non escluderebbe dalla corsa Italiano

Il candidato forte di De Laurentiis per la prossima panchina del Napoli sembra proprio essere Vincenzo Italiano. Eppure c'è anche chi ipotizza uno scenario piuttosto remoto ma altrettanto clamoroso: la permanenza di Francesco Calzona anche se in un nuovo ruolo. Il tecnico, anche ct della Slovacchia, è stato assunto ad interim e secondo Il Mattino avrebbe ricevuto una proposta per restare ma da vice, magari a quel punto proprio di Italiano. Un'opzione da valutare.