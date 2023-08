L’ex fantasista Alessandro Diamanti, tra le altre squadre anche della Fiorentina, ha parlato a Radio Tv Serie A in vista dell’impegno di oggi nel Playoff di Conference League della squadra di Italiano, spostandosi su vari spunti a tinte viola.

"La Fiorentina è una squadra in salute - ha detto - che ha entusiasmo, ha fatto una gran prova a Genova. Sta apprendendo ancora di più gli schemi di Italiano. Turnover per la Conference? La stagione è appena iniziata, non penso ci sia un problema di stanchezza per i giocatori. Se Italiano cambierà è perché ha fiducia in tutto il gruppo ed è una cosa positiva. Ha una rosa importante e se pensa che chiunque giochi possa avere lo spirito giusto, significa che la Fiorentina può far bene tutto l’anno. Muro viola per Gonzalez? Sinceramente è un giocatore importantissimo per la Fiorentina, ha fatto bene l’anno scorso. 40 milioni per le cifre che girano adesso sono pochi. Ora girano cifre assurde e lui sta facendo la differenza in Serie A. Credo sia incedibile per il gioco della Fiorentina di Italiano. Non penso che Nico Gonzalez abbia l’intenzione di lasciare Firenze”.

E ancora: “Amrabat dopo il Mondiale ha fatto un buon campionato, prima era un po’ un mezzo mistero, è un giocatore molto forte se messo nelle condizioni giuste. Jovic non so…c’erano aspettative importanti su di lui, era stato al Real Madrid. Non ha retto assolutamente le aspettative, mi aspettavo fosse protagonista ma non è stato così”.

Infine: “La tifoseria della Fiorentina è calda e importante, mi farebbe piacere raggiungesse l’Europa League in campionato. Credo che la squadra abbia trovato delle certezze importanti. Stravedo per Commisso, che dice tutto ciò che pensa ‘pane al pane vino al vino’. Ha fatto un centro sportivo incredibile e sta lavorando come Dio comanda”.