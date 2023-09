Bucciantini: "Alla Fiorentina mancava un centrale a prescindere da Quarta. Scegliere Mina è stato un azzardo"

Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini è passato da Radio Bruno per commentare le situazioni in casa Fiorentina in vista della ripresa della Serie A:

“A questa squadra mancava un centrale indipendentemente da Quarta. L'argentino si è comportato da professionista, visto che doveva essere ceduto. Considerare il reparto chiuso con Mina è stata una mossa rischiosa. L'anno scorso comunque, cercando un difensore, la Fiorentina ha trovato Ranieri. A volte si creano così i giocatori”.

Poi sugli esterni: “Ad Ikoné manca la parte realizzativa, altrimenti sarebbe di alto livello e sarebbe titolare. Se Gonzalez non ha novanta minuti nelle gambe, Italiano può anche non rischiarlo. Tanto poi c'è Kouamè, il più affidabile di tutti”.