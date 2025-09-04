L'ex Fiorentina Hagi lascia i Rangers, per lui inizia una nuova avventura in Turchia

Il calcio mercato turno non è ancora chiuso, durerà infatti fino alla prossima settimana, è come spesso accade regala spesso colpi ad effetto. E anche quest’anno il campionato turco si assicura un giocatore dal talento indiscusso: questo pomeriggio l’Alanyaspor ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Fiorentina e nazionale romeno Ianis Hagi. Per lui pronto un contratto biennale. Reduce dall’esperienza in Scozia con i Rangers, il fantasista classe 1998 è stato accompagnato da papà Gheorghe, leggenda del calcio mondiale e icona assoluta anche in Turchia.

Ianis Hagi lascia i Rangers e riparte dalla Turchia

Nel corso della conferenza stampa di presentazione il presidente del club turco Hasan Çavuşoğlu ha voluto esprimere tutta la soddisfazione della società: "Avevamo annunciato che il mercato non era chiuso e oggi portiamo a termine un’operazione importante. Hagi è un calciatore duttile, capace di giocare su entrambe le fasce e in diverse zone del campo. Siamo convinti che darà un grande contributo e riponiamo in lui grandi speranze. Oltre tutto, porta un nome che evoca emozioni fortissime in Turchia. Diamo il benvenuto sia a lui che a suo padre”.

“Sono felice di tornare nel paese dove sono nato, è un momento speciale per me”

Visibilmente emozionato, Ianis Hagi ha definito l’approdo ad Alanya "un ritorno a casa": "Sono felice di tornare nel Paese dove sono nato, è un momento speciale per la mia carriera. Ho grande fiducia in me stesso e non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni per rappresentare al meglio questo club. Ringrazio tutti per la fiducia”.

Ha anche aggiunto: "La Süper Lig è uno dei campionati più difficili al mondo, con squadre di altissimo livello. So di avere una grande responsabilità nel rappresentare la mia famiglia, il mio cognome e questo club. Sono pronto a dare tutto".