Wessman: "Un trasferimento spettacolare? All'ultimo salta il passaggio di Lindelof alla Fiorentina e, disperato, ritorna in Svezia"

Ultime ore di calciomercato anche in Svezia, dove, tra l'altro, c'è molto interesse per capire dove giocherà la prossima stagione il difensore (e fino a poco tempo anche capitano della Nazionale), Victor Lindelöf, trattato dalla Fiorentina.

Affare Lindelöf

E sul giocatore il responsabile media della squadra Sirius, Tobias Wessman, ha detto: “Il trasferimento spettacolare da e per la Svezia? Victor Lindelöf alla Fiorentina salta all'ultimo momento e, disperato, il difensore firma per un club dell'Allsvenskan (il campionato di Serie A svedese ndr)”. La sua è ovviamente una previsione personale; ci sono molte possibilità ancora che possa approdare in riva all'Arno.

“Il Djurgården potrebbe prenderlo”

Poi ha aggiunto: “Il Djurgården ha una certa carenza di difensori centrali, quindi potrebbero riuscire a metterlo sotto contratto”.