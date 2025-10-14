Riorganizzazione dirigenziale interna per Mediacom, due nuovi vice presidenti per Commisso

Tempo di riorganizzazione dirigenziale interna per Mediacom, la società di cui è presidente e amministratore delegato, il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso.

Due nuovi vice presidenti

La società ha annunciato la promozione al ruolo di vice presidente Ruben Martino e Marvinder Singh. Entrambi hanno fatto carriera all'interno dell'azienda attraverso il tirocinio interno.

“Grato a Commisso”

“Sono orgoglioso di tutto ciò che ho realizzato finora - ha detto Martino - e sono incredibilmente grato per tutto il supporto che il nostro Presidente e CEO, Rocco B. Commisso e Mediacom, hanno investito in me nel corso degli anni”.

“Seguito da Joseph Commisso”

"Fin dall'inizio, ho avuto la fortuna di essere seguito da Joseph Commisso - ha detto Singh - che ha creato il primo data warehouse interno di Mediacom e ha contribuito a plasmare il mio percorso professionale".