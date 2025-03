Domenica scorsa Giuseppe Rossi ha avuto la possibilità di vedere la Fiorentina dal vivo allo stadio. L'ex attaccante viola ha avuto modo di poter valutare da vicino alcuni giocatori attuali.

Gudmundsson

E questo a cominciare da Gudmundsson con il quale viene fatto un paragone: “lo sono stato più un 9 e mezzo - ha detto a La Nazione - Siamo giocatori diversi, ma capaci di fare la giocata vincente. lo ero più finalizzatore, lui anche un assist man. Noi con capacità di risolvere gare da soli? Sì, questo si. E' l'istinto che probabilmente ci guida".

Fagioli

Fagioli invece, Rossi lo ha già ribattezzato come un piccolo Borja Valero: “Lo sottoscrivo. Entrambi cercano la giocata semplice e in avanti. Tra l'altro semplicità non fa rima con banalità. Borja aveva una capacità unica di leggere le giocate in anticipo e il suo bagaglio tecnico le rendeva semplici, nella loro complessità. E Fagioli è proprio così”.

Kean

Infine su Kean: “Sono sorpreso. Non avrei mai pensato che potesse avere 20 gol tra i piedi. Firenze ancora una volta si conferma la piazza giusta per farti trovare serenità e continuità. E' stato cosi per tanti. E lui può diventare tra i più grandi. Si vede che si diverte, gli è tornato il sorriso”.