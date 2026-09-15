Fiorentina-Pisa: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Torna in campo la Fiorentina dopo la seconda vittoria stagionale. Dopo il successo contro il Benevento in Coppa Italia, la squadra di Vanoli ha avuto la meglio contro il Venezia in Serie A.
Questa sera al Franchi torna la coppa nazionale, con i viola che affronteranno ai sedicesimi nel derby regionale il Pisa di mister Bianco.
Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta scritta della partita sul proprio sito, con ampio pre e post partita, le pagelle e le voci dei protagonisti, oltre alla possibilità di commentare in tempo reale. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del proprio PC o refreshare la pagina web corrente.
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