Tuttosport: I viola puntano su Beltran

L'edizione odierna di Tuttosport dedica le pagine 20 e 21 alla lotta per la Champions League, con lo spazio a pagina 21 per la gara di oggi Roma-Fiorentina. Il quotidiano titola così: “Roma, voglia d’impresa. Contro la Fiorentina per mantenere l’imbattibilità e il sogno Champions”. Sottotitolo: “I giallorossi sono la miglior squadra del 2025. I viola puntano su Beltran e sulla buona tradizione con le big”.

Di seguito, un estratto dell'articolo dedicato alla Fiorentina: “La Conference League e il Betis Siviglia possono aspettare. Oggi c’è la Roma per una sfida che in ottica Europa vale tantissimo. Palladino ha avuto poche ore per prepararla ma non vuole accampare alibi. «Non esiste la stanchezza in questo momento della stagione» è il mantra che ripete ai propri giocatori. Perché è adesso che bisogna tirare fuori tutto”.