Sandro Mencucci, ex amministratore delegato della Fiorentina ora al Lecce, ha commentato a Radio Bruno il finale di stagione andato in scena ieri sera, con i viola qualificati per la Conference League e i giallorossi salvi: "Sono stato doppiamente contento, anche se la pressione per la salvezza era leggermente maggiore. La Lazio era arrabbiata per non essere andata in Conference, quindi i viola devono essere contenti per la qualificazione.

Per crescere le partite ogni tre giorni servono, cambia anche la mentalità dei giocatori. Alla squadra viola serve una rosa importante e le competizioni per metterla in mostra. Pongracic? Credo abbia sofferto inizialmente il cambio di modulo, poi si è ambientato. Sono convinto che dopo un anno di ambientamento sarà fondamentale per il futuro della squadra viola".