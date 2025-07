Il Consigliere Regionale di Fratelli d'Italia Sandra Bianchini ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue parole riportate da Italpress.

‘La Fiorentina oggi non ha una sede fissa per il suo Museo’

“È passata all’unanimità nella Quinta Commissione del Consiglio regionale toscano una mozione che mi vede prima firmataria che ha l’obiettivo di individuare una sede a Firenze per il Museo Fiorentina. Fino ad oggi i Viola, che sono un patrimonio sociale, sportivo e storico della nostra città, non hanno un Museo fisso, vengono realizzate solo esposizioni termporanee".

‘Sono soddisfatta per l'esito della votazione, spero che la nostra proposta si trasformi in realtà'

Ha poi aggiunto: "L’allestimento di un Museo permanente darebbe ulteriore risalto alla Squadra e costituirebbe un percorso turistico e attrattivo alternativo a quelli del centro storico. Sono particolarmente soddisfatta per l’esito della votazione e auspico che il Governatore Giani si attivi quanto prima per trasformare in realtà la nostra proposta, così come indicato nella mozione. Sono sicura che il Presidente saprà agire nell’interesse della collettività”.