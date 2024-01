Mina e quella volontà di giocarsi la Copa America: è lui il giocatore viola più richiesto in questa sessione di calciomercato

Come anticipato la Fiorentina sul mercato è al lavoro soprattutto per quanto riguarda le uscite, con Brekalo in partenza verso l'Hajduk Spalato in prestito secco, con un indennizzo di 200mila Euro fino a giugno. Successivamente tornerà a Firenze con un ulteriore anno di contratto, ma intanto la società viola va a liberare così uno slot sull’esterno. Ma c'è un giocatore in rosa per il quale sono arrivate tantissime richieste da varie squadre.

Per Mina… c'è la fila!

Per il difensore centrale Yerry Mina le pretendenti non mancano, anzi sembrano aggiungersi giorno dopo giorno. Sulle pagine de La Nazione si parla di come su di lui ci sia un club arabo, l’Olympiakos, il Porto e il Besiktas. Il giocatore colombiano arrivato in viola in estate sta meditando sul da farsi, anche perché vuole giocarsi al meglio le sue opportunità per la prossima Copa America e di conseguenza avrebbe bisogno di maggiore minutaggio. Per la Fiorentina invece con la sua cessione si andrebbe a concretizzare un'importante plusvalenza. Le valutazioni sulla partenza del giocatore sono tutt'ora in corso.