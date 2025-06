La Fiorentina ha individuato in Stefano Pioli l’interlocutore giusto per fare il protagonista del nuovo progetto tecnico gigliato, che sia vincente e di medio-lungo periodo. Per lui, infatti, sarebbe pronto un contratto triennale (e per un allenatore di questi tempi si tratta di un tempo lunghissimo) e molto ricco per le casse toscane (da 3 milioni netti a stagione).

Pioli alla Fiorentina? La situazione al momento

Il tecnico, oggi in Arabia Saudita, è da sempre innamorato di Firenze e delle Fiorentina, da quando ha militato in viola come calciatore (dal 1989 al 1995). Quando venne ceduto al Padova, costretto a lasciare i viola, pianse amaramente (un aneddoto che non tutti conoscono su di lui). Amore rinsaldato nella sua esperienza da allenatore dal 2017 al 2019. Nel mezzo la morte di Astori, tragedia dalla quale la Fiorentina uscì con dignità e forza, collezionando una serie incredibile di risultati positivi, rendendo il legame del tecnico emiliano ancora più viscerale con la piazza. Poi le dimissioni nella stagione successiva, dopo un comunicato della società, allora capitanata dai Della Valle, molto duro, anche se non diretto a lui personalmente. Il tutto seguito dal ritorno di Montella e dal conseguente crollo in classifica della squadra.

Il mister, come detto, sogna il ritorno in Toscana ed avrebbe chiesto un incarico da manager a 360 gradi. La Fiorentina può accontentarlo anche sotto questo aspetto, perché lo considera un mister preparato e con tanta esperienza.

Restano però ancora da risolvere le problematiche fiscali, che imporrebbero a Pioli di mantenere la residenza in Arabia Saudita per più della metà dell'anno. Lasciare ora quella terra potrebbe infatti costringerlo a corrispondere una tassazione nettamente più elevata sui redditi già percepiti.

Le alternative a Pioli convincono poco

La società gigliata, come è ovvio che sia, finché non avrà la certezza di poter tesserare Pioli continuerà a guardarsi attorno. Ma tutti i nomi (e sono davvero tanti) alternativi a lui non convincono nessuno al Viola Park. Perciò avanti nel lavoro con Pioli, un nome che può mettere d’accordo davvero tutti o quasi.