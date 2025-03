La Nazione: i 500 del Maradona e i dubbi di Palladino

La Nazione in edicola questa mattina scrive della partita di oggi tra Napoli e Fiorentina, in scena alle ore 15:00. Saranno poco meno di 500 nel settore ospiti a cantare per la Viola. “Un numero per niente banale”, si legge considerando anche la trasferta ravvicinata in Grecia. Dopo la gara del Maradona, un po’ di riposo anche per i tifosi, attesi da tre gare consecutive al Franchi.

Dubbi nel mezzo

La Nazione poi si sposta al campo. Almeno un dubbio nella mediana anti-Napoli c’è. Fagioli non si mette più in discussione ma tre interpreti si giocano due posti: Cataldi, Ndour e Adli, con quest'ultimo però che è appena rientrato. E Folorunsho? Giovedì per la Conference ci dovrebbe provare, quando tornerà però anche Mandragora.