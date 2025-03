Fagioli più altri due, Palladino non ha grandi alternative

Esiste almeno un dubbio nella mediana della Fiorentina anti-Napoli c’è, scrive La Nazione questa mattina. Se le corsie esterne saranno occupate da Dodo e Gosens, non si discute Fagioli dal 1’ dopo la rete di Atene mentre si giocano due maglie altri tre interpreti.

Chi al fianco di Fagioli?

Cataldi, Ndour (i due favoriti) e il rientrante Adli andranno ad assistere l'ex Juventus in mezzo al campo: due su tre, in realtà Palladino non ha nemmeno poi così tanto da scegliere viste le indisponibilità di altri tre calciatori.

Folo ce la fa per giovedì?

Out dai convocati Folorunsho, che spera di tornare per la Conference League giovedì, quando tornerà disponibile anche Mandragora, oggi squalificato, non ci sarà nemmeno Zaniolo, che Palladino aveva impiegato da centravanti nelle ultime uscite. La speranza è quella di concedere minutaggio al francese di proprietà del Milan, tornato oggi in squadra dopo uno stop di oltre un mese.