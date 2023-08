L'ex calciatore e ora procuratore sportivo Giuseppe Accardi ha parlato a Radio Toscana, concentrandosi su vari temi caldi di casa Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Il mercato della Fiorentina? Il mercato è molto lento per le italiane, che stanno cercando di fare operazioni intelligenti e non troppo dispendiose. Ci sono mercati che hanno molto più soldi, quindi questo vale per tutte le altre squadre italiane. Negli ultimi 10-15 giorni il mercato farà impazzire tutti. Infantino è un colpo interessante, a me sembra abbia le carte in regola per giocare subito. Se sei bravo giochi immediatamente, non c’entra l’esperienza. In Italia abbiamo la malattia del ‘deve crescere’, se uno merita deve giocare. La Fiorentina può vincere la Conference League, dopo la finale dello scorso anno. La squadra viola ha ottenuto risultati importanti, superando anche i momenti di polemiche, quest’anno non può che confermarsi”.

"Italiano e De Zerbi sono molto bravi, hanno una logica di calcio un po’ diversa, e hanno un carattere differente. Due degli allenatori più importanti al momento in Europa. De Zerbi lascia più spazio alla fantasia dei giocatori. Un ambiente come il Viola Park può portare un futuro importante, anche per la logica del club, ma i punti si guadagnano in campo. Se dentro l'ambiente non si crea la giusta mentalità, poi si rischia di avere una bella macchina senza nessuno che la sappia guidare, e allora mancano le prestazioni".