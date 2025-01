Sul momento in casa Fiorentina, il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Sono molto pessimista per la sfida. La Fiorentina è ferma e impaurita, la Lazio è dinamica e gioca un gran calcio. Sorpreso da Baroni? No, me l’aspettavo. Lo conosco bene. Ha anche giocatori forti, come Guendouzi e Rovella, che fanno una delle linee mediane migliori del campionato. Sono invece sorpreso dall’involuzione viola. Per questo la partita rischia di dilatare le differenze. Magari anche ridurle, però ora la Lazio ha molto di più”.

“Perché la Fiorentina è spaventata? Non me lo spiego”

E aggiunge: “Perché questa squadra è spaventata? Di che cosa? Se un alieno scende da Marte e legge la classifica, è pieno di entusiasmo e speranza vedendo il sesto posto. Poi guarda la partita contro il Torino… e vorrebbe tornare su Marte. Fossimo quartultimi capirei, ma il pallone brucia tra i piedi e la squadra non sa cosa fare. Ma non riesco a darmi una spiegazione”.

“Mercato? Ci ho fatto un po' l'abitudine, tutto sempre negli ultimi giorni”

Sul mercato: “Ci ho fatto un po’ il callo. Qui in casa Fiorentina si risolve sempre negli ultimi giorni. Questo è un mercato di posizione, perché dal punto di vista economico… solo chi è veramente disperato fa uno sforzo. Ma principalmente c’è bisogno degli incastri”.

“Moreno? La Fiorentina vede in lui il sostituto di Kayode”

Su Moreno: “Alla Fiorentina è piaciuto, quindi per rimpiazzare Kayode potrebbero sperimentare lui sulla destra. Io non avrei ceduto il terzino al Brentford. In ogni caso, a quanto ho capito il club ha molta fiducia in Moreno e lo vede come soluzione”.