Oltre ad essere molto atteso per questa stagione, l'esterno destro della Fiorentina, Dodô, ha anche un curioso record di cui può essere fiero.

Ritorno record

“Sono il primo calciatore al mondo a essere tornato in campo quattro mesi dopo essermi lesionato il crociato - ha detto il brasiliano a La Repubblica - Ho lavorato tanto per questo, tutti i giorni. E il sorriso mi ha aiutato”.

“E pensare che due giorni prima dell'infortunio…”

Quello dell'approdo in Nazionale è un obiettivo importante per lui è “un sogno che vorrei realizzare. Ho fatto tutte le giovanili, mi manca solo la Seleção. E pensare che due giorni prima di quell’infortunio a Udine mi aveva chiamato il ct per dirmi che mi avrebbe convocato”.

Ma quando perde…

Sempre sorridente, ma c'è una circostanza in cui il suo sorriso viene meno: “Quando perdo una partita. Sto due giorni serio, non mi piace”.