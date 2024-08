De Grandis: "Nico Gonzalez è un giocatore decisivo, potrebbe cambiare faccia alla Juventus"

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha parlato all'emittente televisiva anche del possibile passaggio di Nico Gonzalez alla Juventus. Queste le sue parole, intervenendo anche sulla possibile operazione Koopmeiners: "Sono due giocatori decisivi perché cambiano faccia alla squadra. Se tu piazzi Nico Gonzalez a destra al posto di Weah e Koopmeiners interno al posto di Locatelli vedi che squadra diventa, diventa una squadra completa.

Poi se arriva Conceicao che fa l’alternativa Yildiz che è giovane, hai anche due ali che spingono tanto. Ed è una squadra che in questo modo si garantisce i goal dalla media distanza, si garantisce l’apporto fisico di Koopmeiners, si garantisce un’ala anche che fa goal di testa come Nico Gonzalez. È chiaro che questa è una squadra in rivoluzione perché ha tanti giocatori nuovi".