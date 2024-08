Gudmundsson: C'è ancora da attendere e nemmeno pochissimo per vederlo in campo

Che Albert Gudmundsson non avrebbe giocato a Parma era più che scontato, anche perché la Fiorentina lo aveva acquistato solo poche ore prima del match.

Dopo la sosta

Però per vedere l'islandese in campo toccherà attendere e nemmeno pochissimo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio dovremo aspettare la gara del 15 settembre contro l'Atalanta per il suo debutto, vale a dire dopo la sosta per le nazionali.

Ancora a parte

Il giocatore è ancora ai box per un fastidio muscolare e anche ieri non si è allenato in gruppo.