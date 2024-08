Palladino spegne gli entusiasmi su Gudmundsson: "Ha un fastidio muscolare e non è pronto, vediamo di rimetterlo a posto velocemente"

Chi si aspetta subito in campo Albert Gudmundsson resterà deluso perché a quanto svelato da Raffaele Palladino, l'islandese dovrà prima risolvere un problemino fisico che a questo punto lo escluderà anche dal preliminare di Conference:

"Albert ha un fastidio muscolare, sicuramente non è pronto per giocare immediatamente ma vediamo di rimetterlo a posto in tempi brevi".