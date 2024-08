Commisso: "Complimenti a Biraghi e forza ragazzi, bravi per non aver mollato! Ci auguriamo di fare sempre meglio"

Consueto messaggio di saluto da parte del presidente Rocco Commisso, direttamente dall'America, al termine del match pareggiato per 1-1 sul campo del Parma. La Fiorentina ha trasmesso il messaggio presidenziale:

“Il Presidente Commisso a fine partita ha parlato con il DG Ferrari ed il DS Pradè per commentare la partita. Si è complimentato con Biraghi per il gol bellissimo ed ha incoraggiato la squadra perché non ha mollato fino all'ultimo, ora un po' di riposo e poi di nuovo al lavoro per migliorare sempre più. Il Presidente ha anche parlato con il Mister manifestando il grande apprezzamento per il lavoro che si sta facendo ed augurandosi di fare sempre meglio”.