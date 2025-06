Corriere Fiorentino: Il futuro viola passa dal ritiro

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa un lungo approfondimento sui giovani giocatori viola usciti dalla Primavera o rientrati dai prestiti.

Nella copertina, in taglio altro, il quotidiano locale, riprendendo il titolo di un celebre film degli anni '80, scrivendo: “Saranno famosi”.

L'approfondimento prosegue nelle pagine interne: “Fortini e Amatucci. Più i talenti fatti in casa Rubino e Martinelli: Il futuro viola sono loro, Pioli li valuterà in ritiro”. In taglio altro il quotidiano riprende le parole di addio di Danilo Cataldi: “Grazie Firenze, non ti dimenticherò. Palladino un grande”.