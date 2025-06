Un saluto via social non certo banale, da parte di un ragazzo evidentemente non banale, come Danilo Cataldi, al quale un bel pezzo di Firenze è entrata dentro:

"Mentre nella testa scorrono veloci le istantanee di questa stagione, cresce forte in me il senso di gratitudine per la Città di Firenze. Non dimenticherò l’accoglienza, la fiducia, l’affetto e la vicinanza della gente nei miei confronti e della mia famiglia. Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo fantastico, con cui ho condiviso momenti importanti.

Non dimenticherò la professionalità e la serietà della Società, dai vertici a tutti coloro che lavorano al Viola Park, passando per mister Palladino, un Uomo, oltre che un grande allenatore, capace di affrontare ogni tipo di situazione dentro e fuori dal campo!



Non dimenticherò mai quei momenti che abbiamo condiviso, che ci hanno fatto spaventare ma poi unire e stringere in un abbraccio ancora più forte. Spero di aver ripagato sul terreno di gioco la vostra fiducia, dando tutto quello che avevo senza mai risparmiarmi.



Semplicemente, grazie Firenze💜

Danilo".