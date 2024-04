Mandragora realizza un gol capolavoro e una Fiorentina tambureggiante si aggiudica il primo round in semifinale contro l'Atalanta

Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.

Fiorentina-Atalanta 1-0 (31' Mandragora)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Beltran (77' Arthur), Kouame; Belotti (84' Ikone).

90'+3 Finisce qui! La Fiorentina si aggiudica l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta vincendo 1-0 grazie al bel gol sigato da Mandragora nel primo tempo.

90'+3 Pressing finale dell'Atalanta con tanti palloni giocati alti, la Fiorentina resta tutta in difesa ora.

90' Assegnati cinque minuti di recupero.

88' Bruttissimo fallo di Scamacca con il piede a martello su Milenkovic: ammonito l'attaccante dei bergamaschi.

87' Ultimo cambio per l'Atalanta: esce Holm, tocca a Hateboer.

84' Cambio nella Fiorentina: esce Belotti, va in campo Ikone con Kouame che va a fare la punta.

83' Traversone di Holm per Scamacca al centro, uscita basa coraggiosa di Terracciano per allontanare il pallone.

81' Ammonito Kouame per fallo commesso su Hien.

79' Calcia di destro Scamacca, respinge il tiro Terracciano!

78' Ammonito De Roon per proteste.

77' Primo cambio per la Fiorentina: esce Beltran, va in campo Arthur che si schiera in regia con Bonaventura spostato sulla trequarti.

76' Cambio nell'Atalanta: esce Lookman, va in campo Tourè.

73' Pallone per Scamacca che calcia, Terracciano respinge ma l'attaccante dell'Atalanta era in fuorigioco.

70' Pedata involontaria di Ederson in bocca a Belotti, perde sangue l'attaccante viola.

68' Errore sottoporta di Ranieri! Belotti colpisce di testa sugli sviluppi di un nuovo calcio d'angolo, ma il difensore sotto viola colpisce fuori ad un passo dalla porta.

67' Calcio di punizione battuto da Bonaventura, il pallone va sui piedi di Belotti che va alla conclusione deviata da Ederson in marcatura su di lui.

65' Opportunità gigantesca per la Fiorentina! Lookman serve un gran pallone per Bakker a sinistra, il suo tiro finisce di poco fuori vicino al secondo palo.

62' Altra grande occasione per la Fiorentina! Parisi serve in area Gonzalez che va al tiro, paratona di Carnesecchi a dirgli di no.

59' Cambio nell'Atalanta: esce Ruggeri, va in campo Bakker.

57' Occasione per Gonzalez su cross di Ranieri: l'attaccante viola stacca di testa, Carnesecchi intercetta il pallone con una grande parata.

55' Ammonito Mandragora per aver tentato di fermare fallosamente Holm sulla fascia

54' Stacca di testa Milenkovic su calcio d'angolo, pallone che finisce fuori.

51' Gara molto intensa adesso, con entrambe le squadre che lottano su ogni pallone.

48' Cross da calcio d'angolo di Koopmeiner, va alla conclusione in area Hein ma Terracciano interviene tempestivamente!

47' Subito pallone servito in diagonale da Holm per Scamacca, l'attaccante degli orobici manda fuori il pallone da pochi passi ma c'era fuorigioco.

46' Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per l'Atalanta: escono Pasalic e Miranchuk, vanno in campo Ederson e Scamacca.

45'+1 Finisce il primo tempo: la Fiorentina sta vincendo 1-0 contro l'Atalanta grazie al gran gol dalla distanza realizzato da Mandragora. Gara dominata dai viola fino a questo momento.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' Atalanta che cerca di impostare la manovra con una serie di passaggi fino alla a metà campo con il pallone che poi esce fuori.

40' Occasione per la Fiorentina, con Gonzalez che recupera un pallone perso da Pasalic, salta l'uomo e prova il tiro sul secondo palo mancando il bersaglio.

37' Fiorentina che continua a dominare in campo, gli attaccanti dell'Atalanta non trovano sbocchi nella linea difensiva viola.

34' Cerca di reagire l'Atalanta con Koopmeiners che sterza a centrocampo ma Belotti va a strappargli via il pallone.

31' GOOOOOOL!!!!! MANDRAGORA!!! Tiro di precisione dalla distanza del centrocampista viola sul quale Carnesecchi non può arrivare! La Fiorentina va sull'1-0!

28' Il primo ammonito della gara è Miranchuk per fallo commesso su Parisi.

25' Atalanta all'attacco, con Koopmeiner che scocca la conclusione di sinistro centrando Mandragora dove non batte il sole.

24' Cross di Gonzalez in area, non ci arriva Belotti di testa ma Carnesecchi è costretto comunque ad intervenire in parata.

21' Dopo una serie di tiri in porta da parte della Fiorentina ribattuti dalla difesa dell'Atalanta calcia da destra Beltran, para Carnesecchi.

18' Due calci d'angolo di fila per la Fiorentina, ma su entrambi allontana il pallone di testa Djmisiti.

15' Ci prova Beltran a innescare sulla corsa Belotti ma c'era fuorigioco.

12' Atalanta che cerca di uscire dalla sua metà campo ma commette fallo permettendo alla Fiorentina di ricomporsi in fase offensiva.

9' Combinazione in attacco con Beltran che lavora un buon pallone per Gonzalez, il quale cerca il tiro da sinistra ma il pallone finisce tra i guantoni di Carnesecchi.

6' Tanti passaggi indietro per la Fiorentina, che cerca in continuazione Terracciano per impostare l'azione.

3' Squadre in fase di studio, ritmi bassi in campo per il momento.

1' Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

La Fiorentina arriva al primo degli appuntamenti che valgono l'intera stagione. Alle ore 21 al ‘Franchi’ arriva l'Atalanta di Gasperini, che siederà in tribuna in quanto squalificato. Sarà solo la prima delle due semifinali di Coppa Italia, che la Viola si gioca per il terzo anno consecutivo. Da oggi inizia il percorso per tornare a Roma.

Fiorentinanews.com seguirà l'incontro con la sua consueta diretta testuale, con aggiornamenti minuto per minuto e con lo spazio per le pagelle e per le parole dei protagonisti a fine gara.

