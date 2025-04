Kean e un rientro impossibile da pronosticare (o quasi)

La Nazione prova a rimettere insieme i pezzi sulla vicenda Kean che ha inevitabilmente scosso l'ambiente viola, con l'attaccante viola che poco prima di Cagliari-Fiorentina è volato a Parigi per motivi personali. L'abbraccio della squadra e dei dirigenti dopo la vittoria in terra sarda era per il numero 20 viola, che “tornerà nei prossimi giorni a Firenze” si legge nel comunicato ufficiale.

Impossibile prevedere quando l'attaccante viola farà rientro in Toscana, vista la delicatezza della causa dell'assenza. Se il giocatore azzurro non rientrerà in Italia prima di dopodomani, cioè sabato, la Fiorentina probabilmente dovrà farne a meno anche per la gara casalinga di domenica contro l'Empoli. Ma ancora rimane tutto da vedere e valutare.