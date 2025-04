La vittoria contro il Cagliari è stata una giusta e meritata ricompensa per una Fiorentina che ha vissuto in modo difficile e caotico gli ultimi giorni in Sardegna. Anche i giocatori a fine partita hanno sottolineato quanto siano stati complicati i quattro giorni vissuti lontano da Firenze, tra rinvii, voli non presi all'ultimo minuto e una permanenza in terra sarda ben più lunga del previsto.

La partenza di Kean

Ad aggravare ancora di più la situazione della squadra viola a poche ore dal match contro il Cagliari è stata anche la notizia dell'assenza di Moise Kean per la gara. L'attaccante viola, infatti, già martedì sera aveva lasciato il ritiro della Fiorentina per fare ritorno a Firenze. Ieri, verso mezzogiorno, la sua partenza da Peretola verso Parigi in aereo.

“Ma cosa è successo?”

I dubbi, le voci, la preoccupazione. Poi la conferma anche da parte della Fiorentina attraverso una nota ufficiale: la partenza del giocatore per la Francia è dovuta a un suo problema familiare. Chi? Come? Perché? Sì, ma cosa è successo? Tutti vogliono sapere, tanti sparano sentenze dall'alto senza conoscere. L'assenza fa rumore e per la caratura del giocatore è inevitabile. I problemi familiari, però, meritano solo rispetto e silenzio. Senza ulteriori domande, senza ulteriori dettagli. Al di là dei gol, del mercato, del calcio. Lo stesso Kean, si apprende, è il primo a volere che non si parli di questa vicenda.

La Fiorentina fa quadrato

A mostrare una grande vicinanza all'attaccante viola sono stati in primis il mister e i suoi compagni di squadra. Nel post partita di Cagliari-Fiorentina chiunque si sia presentato ai microfoni delle interviste ha dedicato la vittoria anche a Moise: da Palladino a Pradé, da Gosens a Mandragora. La squadra fa quadrato intorno al suo bomber, che di certo non sta vivendo ore facili. Un grande gruppo che ha saputo andare oltre le difficoltà per una vittoria che vale molto più di tre punti.