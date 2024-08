L'incognita Gonzalez e il recupero di Amrabat, Colpani e Kean in rampa di lancio davanti. Biraghi pronto per la sostituzione dietro

Sabato prenderà via il campionato per la Fiorentina con la trasferta di Parma.

Formazione sperimentale

Sarà una squadra sperimentale quella che vedremo al Tardini. Sperimentale perché mancano ancora giocatori per completare la rosa, alcuni dei nuovi sono arrivati da pochissimo, Gonzalez ha terminato le proprie vacanze solo il 5 di agosto ed è anche nel bel mezzo di una querelle di mercato e poi c'è anche una squalifica con la quale fare i conti.

De Gea, Terracciano e Biraghi

De Gea scalpita, ma a Parma dovrebbe giocare Terracciano in porta. Per vedere lo spagnolo all'opera, probabilmente ci sarà da aspettare la seconda giornata di campionato. Lo squalificato Ranieri verrà sostituito con Biraghi che Palladino ha sistemato dietro in questa fase emergenziale.

Il recupeo di Amrabat

Richardson dovrebbe essere convocato, ma vederlo dall'inizio è semplicemente una chimera; a centrocampo si fa largo la coppia composta da Mandragora e, udite, udite, Amrabat.

Colpani e Kean subito

Colpani e Sottil dovrebbero agire dietro a Kean, con l'incognita Gonzalez da risolvere e con Beltran che partirà dalla panchina.