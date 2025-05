In occasione della Festa della Mamma che sarà domani, ovvero domenica 11 maggio, la Fiorentina metterà in atto, per la partita in casa del Venezia, una particolare iniziativa per celebrare questa giornata.

Per omaggiare la Festa della Mamma

Ad aderire stavolta sono state Milan e Fiorentina. Dopo i rossoneri, che hanno giocato ieri sera, i viola lunedì andranno in campo con una maglia speciale, con il cognome delle loro madri.

La lista dei cognomi

Di seguito trovate l'elenco dei cognomi che saranno sulle maglie dei rispettivi giocatori della Fiorentina:

1. TERRACCIANO PIETRO "MORGILLO"

2. CORDEIRO DOS SANTOS DOMILSON "DALVA"

4. BOVE EDOARDO "BONANNO"

5. PONGRACIC MARIN "TOLO"

6. RANIERI LUCA "BERTALA'"

8. MANDRAGORA ROLANDO "BAROMETRO"

9. BELTRAN LUCAS "LITWIN"

10. GUDMUNDSSON ALBERT “INGADÓTTIR”

15. COMUZZO PIETRO "BALDO"

17. ZANIOLO NICOLO' "COSTA"

18. MARI VILLAR PABLO "PAQUI"

20. KEAN BIOTY MOISE "DEHE"

21. GOSENS ROBIN EVERARDUS "SCHNEIDER"

22. MORENO MATIAS AGUSTIN "GONZALEZ"

23. COLPANI ANDREA "BRAVO"

24. RICHARDSON MICHAEL AMIR JUNIOR "ILHAM"

27. NDOUR CHER "GORDINI"

29. ADLI YACINE "MEZIANI"

30. MARTINELLI TOMMASO "SBRACI"

32. CATALDI DANILO "MERCANTI"

43. DE GEA QUINTANA DAVID "MARIVI"

44. FAGIOLI NICOLO' "MENCHI"

63. CAPRINI MATT DANIEL "TOURÉ"

65. PARISI FABIANO "GIARDIELLO"

90. FOLORUNSHO IJIENUA MICHAEL "DI BARI"